Два топ-клуба РПЛ сыграют на Московском Кубке Селебрити. Об этом сообщил президент «Амкала» Герман

Теги премьер-лига Россия Амкал Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико рассказал, сколько клубов РПЛ сыграет на МКС.

– Ты уже говорил, что на МКС будут клубы РПЛ. Сколько их будет?

– Их будет два.

– Топ-клубы?

– Да, из верхушки РПЛ.

– Московские?

– Пока не могу рассказать. Но это точно не клубы, которые находятся в борьбе за выживание.

– Турнир будет накладываться на Медиалигу?

– Конечно. Сейчас сезон Медиалиги настолько большой, что невозможно провести без наложения.

– 2Drots больше не хотят набирать два состава, чтобы участвовать на МКС. Вы обсуждали участие?

– Мы на связи с пацанами. Ребята хотят участвовать, но я думаю, что тут будут решать договоренности в верхушках: будет ли им разрешено играть с точки зрения партнера и так далее.

В общении: ребята готовы. Но все сильно будет зависеть от таких бюрократических моментов. Пытаемся найти коннект, – заявил президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.

Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.

МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».

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