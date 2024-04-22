Два топ-клуба РПЛ сыграют на Московском Кубке Селебрити. Об этом сообщил президент «Амкала» Герман
Герман Эль Класико рассказал, сколько клубов РПЛ сыграет на МКС.
– Ты уже говорил, что на МКС будут клубы РПЛ. Сколько их будет?
– Их будет два.
– Топ-клубы?
– Да, из верхушки РПЛ.
– Московские?
– Пока не могу рассказать. Но это точно не клубы, которые находятся в борьбе за выживание.
– Турнир будет накладываться на Медиалигу?
– Конечно. Сейчас сезон Медиалиги настолько большой, что невозможно провести без наложения.
– 2Drots больше не хотят набирать два состава, чтобы участвовать на МКС. Вы обсуждали участие?
– Мы на связи с пацанами. Ребята хотят участвовать, но я думаю, что тут будут решать договоренности в верхушках: будет ли им разрешено играть с точки зрения партнера и так далее.
В общении: ребята готовы. Но все сильно будет зависеть от таких бюрократических моментов. Пытаемся найти коннект, – заявил президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.
Московский Кубок Селебрити – один из главных турниров медиафутбола. Он был основан Германом в 2020 году.
МКС-2023 был проведен совместно с московским «Динамо».