Экс-защитник «Зенита» Скроботов о профессиональном футболе: «Планирую вернуться. Все зависит от того, как ты воспользуешься шансами»

Илья Скроботов рассказал, почему выбрал «Амкал», а не остался в проффутболе.

– Планируешь ли ты вернуться в профессиональный футбол?

– Конечно. Игровое время дают. Нужно этим шансом пользоваться и возвращаться.

– У тебя были предложения от клубов белорусской лиги. Почему ты выбрал «Амкал»?

– Дело не в том, кто сколько денег или что пообещал. Подумали и решили, что на данный момент можно попробовать здесь, чтобы вернуться в проффутбол.

Были предложения от «Ислочи» и могилевского «Днепра». Но так сложились обстоятельства, что принял решение быть здесь.

– Считаешь ли ты, что для такого молодого игрока переход в Медиалигу понижение?

– Я не считаю так. Для каждого игрока самое главное – играть. Где ты будешь играть, как по мне, не столь важно. Что за Медиалигой, что за Первой или Второй лигой, либо за лигой в Беларуси следят.

Все зависит от тебя. Как ты себя будешь показывать, как ты воспользуешься шансами, которые дает тренерский штаб, так ты и будешь востребован в проффутболе, – рассказал защитник «Амкала».

Напомним, присоединился к « » перед пятым сезоном .