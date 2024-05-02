Экс-защитник «Зенита» Скроботов о профессиональном футболе: «Планирую вернуться. Все зависит от того, как ты воспользуешься шансами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Беларусь Днепр Могилев Ислочь Илья Скроботов Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Илья Скроботов рассказал, почему выбрал «Амкал», а не остался в проффутболе.

– Планируешь ли ты вернуться в профессиональный футбол?

– Конечно. Игровое время дают. Нужно этим шансом пользоваться и возвращаться.

– У тебя были предложения от клубов белорусской лиги. Почему ты выбрал «Амкал»?

– Дело не в том, кто сколько денег или что пообещал. Подумали и решили, что на данный момент можно попробовать здесь, чтобы вернуться в проффутбол.

Были предложения от «Ислочи» и могилевского «Днепра». Но так сложились обстоятельства, что принял решение быть здесь.

– Считаешь ли ты, что для такого молодого игрока переход в Медиалигу понижение?

– Я не считаю так. Для каждого игрока самое главное – играть. Где ты будешь играть, как по мне, не столь важно. Что за Медиалигой, что за Первой или Второй лигой, либо за лигой в Беларуси следят.

Все зависит от тебя. Как ты себя будешь показывать, как ты воспользуешься шансами, которые дает тренерский штаб, так ты и будешь востребован в проффутболе, – рассказал защитник «Амкала».

Напомним, Илья Скроботов присоединился к «Амкалу» перед пятым сезоном Winline Медиалиги.

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7 комментариев
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"За Медиалигой следят" 😅
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Про него вроде Оздоев сказал, что он забил на тренировки, опаздывал и тд.
Логичная концовка
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В 23 года из Медиалиги он вернётся только если во Вторую лигу, в шикарном случае в ФНЛ.
А красиво начинал при Спалетти.
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Ответ qwaza
"За Медиалигой следят" 😅
Дык, может быть, это мания преследования? Из разряда "я чувствую, что за нами следят" ;)
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Ответ Al Al
Про него вроде Оздоев сказал, что он забил на тренировки, опаздывал и тд. Логичная концовка
А ведь знатно начинал...Даже в ЛЧ вроде как играл.
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Ответ dreamstep
В 23 года из Медиалиги он вернётся только если во Вторую лигу, в шикарном случае в ФНЛ. А красиво начинал при Спалетти.
Ну каком Спалетти... Манчини был тогда
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Ответ dreamstep
В 23 года из Медиалиги он вернётся только если во Вторую лигу, в шикарном случае в ФНЛ. А красиво начинал при Спалетти.
При Манчини*. Когда в Зените ещё был Спаллетти (последний 2014 год), Скроботову было 13 лет)
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