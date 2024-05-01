Форвард СКА Васиченко: «Медиафутбол сейчас ничем не отличается от Второй лиги. Ужас! Надо возвращать фиферов»

Теги СКА Ростов Вторая лига Б Ренат Васиченко Winline Медиалига Медиафутбол

Ренат Васиченко заявил, что Winline Медиалига сейчас похожа на Вторую лигу.

– Сейчас медиафутбол хоть чем-то отличается от Второй лиги?

– Нет! Это ужас! Реально Вторая лига началась в медиафутболе. Все команды закрываются, не играют в футбол.

Раньше Медиалига была прикольна тем, что был открытый футбол: много моментов, много голов. Сейчас идет борьба за очки, как во Второй лиге.

– Что нужно сделать, чтобы МФЛ окончательно не превратилась во Вторую лигу?

– Кажется, что надо вернуть тех, кто был в первых сезонах. Тогда было бы идеально. Фиферов вернуть. Это было прикольно, не все умели играть в футбол.

А сейчас все умеют. Кто-то из РПЛ, еще откуда-то...

– Ты хочешь их вернуть, потому что ты был бы королем?

– Да меня там не было, убрали бы, – заявил форвард СКА.

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1 комментарий
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Изначальная идея с фиферами, которые сами пытаются играть в футбол - это не так уж и плохо, если кому-то это интересно, что-то типа любительской лиги, но то, во что сейчас превратился медиа футбол - это просто цирк какой-то. И еще, на мой взгляд самый большой урон этому действу нанесла агрессивная рекламная компания, в том числе и на спортсе, у любителей футбола появилось стойкое отвращение к медиафутболу.
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