Форвард СКА Васиченко: «Медиафутбол сейчас ничем не отличается от Второй лиги. Ужас! Надо возвращать фиферов»
Ренат Васиченко заявил, что Winline Медиалига сейчас похожа на Вторую лигу.
– Сейчас медиафутбол хоть чем-то отличается от Второй лиги?
– Нет! Это ужас! Реально Вторая лига началась в медиафутболе. Все команды закрываются, не играют в футбол.
Раньше Медиалига была прикольна тем, что был открытый футбол: много моментов, много голов. Сейчас идет борьба за очки, как во Второй лиге.
– Что нужно сделать, чтобы МФЛ окончательно не превратилась во Вторую лигу?
– Кажется, что надо вернуть тех, кто был в первых сезонах. Тогда было бы идеально. Фиферов вернуть. Это было прикольно, не все умели играть в футбол.
А сейчас все умеют. Кто-то из РПЛ, еще откуда-то...
– Ты хочешь их вернуть, потому что ты был бы королем?
– Да меня там не было, убрали бы, – заявил форвард СКА.