Форвард СКА Васиченко: «Медиафутбол сейчас ничем не отличается от Второй лиги. Ужас! Надо возвращать фиферов»

Ренат Васиченко заявил, что Winline Медиалига сейчас похожа на Вторую лигу.

– Сейчас медиафутбол хоть чем-то отличается от Второй лиги?

– Нет! Это ужас! Реально Вторая лига началась в медиафутболе. Все команды закрываются, не играют в футбол.

Раньше Медиалига была прикольна тем, что был открытый футбол: много моментов, много голов. Сейчас идет борьба за очки, как во Второй лиге.

– Что нужно сделать, чтобы МФЛ окончательно не превратилась во Вторую лигу?

– Кажется, что надо вернуть тех, кто был в первых сезонах. Тогда было бы идеально. Фиферов вернуть. Это было прикольно, не все умели играть в футбол.

А сейчас все умеют. Кто-то из РПЛ, еще откуда-то...

– Ты хочешь их вернуть, потому что ты был бы королем?

– Да меня там не было, убрали бы, – заявил форвард СКА.