Васиченко о переходе в СКА: «Я и по сей день думаю, правильно ли поступил. Где-то не был уверен в себе»

Ренат Васиченко объяснил, почему решил перейти в СКА.

«Выбор в пользу СКА связан с тем, что я долго восстанавливался от травмы, а тут свой доктор. Я восстановился, но где-то был не уверен в себе, опасался, что останусь один, и у меня не получится. После травмы всегда тяжело.

Понятно, что я и по сей день думаю, правильно или неправильно поступил. Посмотрим, как будет.

Баста уже приезжал на две-три наши игры, на тренировках тоже был пару раз. Я уверен, что на матчи он будет постоянно приезжать, 100%», – сказал бывший нападающий «Сахалинца» и 2Drots в интервью корреспонденту Sports Екатерине Бурделовой.