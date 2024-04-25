YouTube удалил канал Слона после трех страйков

Слону удалили ютуб-канал после трех страйков.

«Вчера поздним вечером пришел третий страйк на основном канале. Я подал апелляцию, потом повторную – обе мне отклонили. Канал удален.

Сижу и думаю только об одном, сколько трудов я отдал этому, сколько сил и эмоций. Не только я, но и все люди которые помогали мне на старте и в течении этих полутора лет. Тратили свою жизнь и время.

Подписчиков, конечно, было не так много, но с учетом, что активно я выпускаю только чуть больше года, почти 60 тысяч подписчиков – это тоже потеря», – написал хавбек 2D.