«Я был за «Амкал», но бросил это неблагодарное дело». Президент «Денег Рокетов» Равшан о кричалке «Вперед, «Амкал» и фразе о нефорах 2Drots
Равшан объяснил, почему раньше кричал «Вперед, «Амкал».
– На своих стримах ты неоднократно говорил: «Вперед, «Амкал». Каково было готовить бойца против капитана «Амкала»?
– Я был за «Амкал» давно, а потом бросил смотреть это неблагодарное дело. И когда появился ФК «Деньги», у меня появилось второе дыхание.
– Ты говорил, что 2Drots нефоры...
– Да, так и есть.
– Насколько будет принципиальным матч против них, если он состоится?
– Я выйду на поле – настолько принципиальный, – рассказал президент «Денег Рокетов» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.