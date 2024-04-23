«Моя игра», «Сансара» и «Мама». Глушаков назвал любимые треки Басты

Денис Глушаков рассказал о встрече с Бастой и любимых песнях в исполнении рэпера.

– Какая была твоя самая крутая встреча с Бастой?

– Не было ничего глобального. Была недавно встреча, когда он собирался делать команду. Общались, посидели в ресторане. Узнали друг у друга некоторые нюансы. Предложил за них сыграть. Спросил, кого советую сделать тренером. Такого плана встреча – про футбол.

Узнал у меня обо всем с профессиональной точки зрения, так-то он понимал в медийке, как все двигается. По-дружески пообщались.

– Назови свои три любимых трека Басты.

– «Моя игра», «Сансара» и «Мама», – рассказал бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков.

В январе Баста объявил о переводе СКА Ростов в . Команда рэпера дебютирует в МФЛ в ближайшие выходные.