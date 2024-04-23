«Моя игра», «Сансара» и «Мама». Глушаков назвал любимые треки Басты

Теги Спартак СКА Денис Глушаков Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Денис Глушаков рассказал о встрече с Бастой и любимых песнях в исполнении рэпера.

– Какая была твоя самая крутая встреча с Бастой?

– Не было ничего глобального. Была недавно встреча, когда он собирался делать команду. Общались, посидели в ресторане. Узнали друг у друга некоторые нюансы. Предложил за них сыграть. Спросил, кого советую сделать тренером. Такого плана встреча – про футбол. 

Узнал у меня обо всем с профессиональной точки зрения, так-то он понимал в медийке, как все двигается. По-дружески пообщались.

– Назови свои три любимых трека Басты.

– «Моя игра», «Сансара» и «Мама», – рассказал бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков.

В январе Баста объявил о переводе СКА Ростов в Winline Медиалигу. Команда рэпера дебютирует в МФЛ в ближайшие выходные.

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7 комментариев
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особенно вот эти строчки Васи хороши)

По жизни много соблазна, возможность быть обласканным властью
Быть бесхребетной мразью
Петь на праздниках прокисшей солянки
И приземляться за звания, титулы и ранги

Мне говорят: "Ну надо завязывать"
"Нужно зарабатывать, копить, вкладывать"
"Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы"
И если вдруг стану таким буду вынужден уйти
+12
-1
+11
Это та баста, которая довела футбольную команду до чемпионата зоопарка, или какая-то другая?
+7
0
+7
Ответ Roman
особенно вот эти строчки Васи хороши) По жизни много соблазна, возможность быть обласканным властью Быть бесхребетной мразью Петь на праздниках прокисшей солянки И приземляться за звания, титулы и ранги Мне говорят: "Ну надо завязывать" "Нужно зарабатывать, копить, вкладывать" "Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы" И если вдруг стану таким буду вынужден уйти
Как видим, не ушёл)
+5
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И еще про баню ! Добавил Денис , но это не баста …
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«Солнца не видно»
Интересно, что сам Баста думает про этот трек
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Баста потерял все уважение, сначала шампунь, банки, и как вишенка на торте развалил СКА.
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Basta! Sei canaglia!!!
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