«Зачем «Спартаку» с 2Drots спорить, выяснять, кто народный, а кто нет? Они хайпуют на негативе, драках». Ещенко о словах президента 2D

Андрей Ещенко высказался о заявлении, что 2Drots – народная команда.

– заинтересована, чтобы в новом розыгрыше Кубка России увеличилось количество медийных команд. Поддерживаете эту инициативу?

– Пускай первые два места в Медиалиге играют в Кубке России. Зачем больше команд? Надо по спортивному принципу действовать. Вот любители же выходят по такому принципу, так что пусть будет две команды. Этого хватит за глаза.

– Но при этом популярность Медиалиги возрастает, и совсем юные ребята начинают болеть за 2Drots и «Амкал», а не за ЦСКА и «Спартак». Не огорчает такая тенденция?

– Сейчас времена гаджетов, ноутбуков и всего того, что ты выставляешь. Медийные клубы потому и называются медийными, что у них основная задача – удержать аудиторию, дать контент какой-то. Мат, не мат – неважно. Профессионалы – совсем другое, у них другая цель.

У каждого своя аудитория, смысл это обсуждать? Хочет – болеет за «блогеров», это его право. Может, ребенок вообще футбол не любит, а ему нравится просто медийность. Вот смотрит и переживает, а на футбол ему вообще пофиг.

– Один из президентов 2Drots назвал свой клуб «новой народной командой»: «Был «Спартак», теперь – 2Drots». Есть что ему ответить?

– Пускай что хотят, то и говорят. Зачем «Спартаку» с 2Drots спорить, выяснять какие-то отношения, кто народный, а кто нет? Они хайпуют на негативе, драках. У них свое видение.

– А вы поддерживаете развитие через негатив?

– Это сейчас новый хайп: чем хуже, тем больше просмотров. Поэтому люди и смотрят. Потом ответка какая-то идет – и начинается. Люди просматривают, и у них получается набор аудитории. А по факту ситуация вообще мелочь, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.