«Он сам никогда не горел желанием бить». Звездин о том, что Соснин – 16-й пенальтист в «Броуках»

Игорь Звездин рассказал, почему Антон Соснин – 16-й пенальтист в «Броуках».

– Николай Осипов в трансляции сказал, что Соснин – 16-й пенальтист в «Броуках». Что это значит?

– Когда мы заканчиваем тренировку и отрабатываем удары, Василич спрашивает у меня: «Мне надо бить идти?» Я ему отвечаю: «Ты 12-й, можешь идти в раздевалку».

Он и сам никогда не горел желанием. У нас какой-то пул пенальтистов есть.

– Кто у вас является штатным пенальтистом? Мазур, Давыд?

– Разные бывают ситуации: Мазур бьет, Давыд. Но пятерка пенальтистов – это другое. Я думаю, что несложно поднять статистику тому, кто будет к нам готовитсья. Не будем упрощать им задачу.

– Решение о том, кто будет пробивать пенальти: жестко принимаете вы или отдаете игрокам?

– Отдаю игрокам. У нас есть дискуссионные моменты с ребятами, но тут есть 2 кандидата по существу. Кто из них ситуативно больше готов, тот и бьет, – заявил главный тренер «БроукБойз» в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.