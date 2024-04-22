Белка: «На данный момент я бы кикнул Крапа из 2Drots. Он по-футбольному самый востребованный, ему могут сделать хорошее предложение»

Теги 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Мбэйп Карен Арутюнян Хул Белка Медиафутбол

Белка назвал игрока 2Drots, которого он бы убрал из команды.

– Если выбирать из Крапа, Мбаппе, Хула и Карена – кого кикнешь из 2D?

– Я бы в данный момент кикнул Крапа. Крап несколько раз уходил, был в разных командах. Остальные ребята действительно преданы, не покидали нашу команду.

Крап – самый по-футбольному востребованный. Ему могут положить на стол хорошее предложение. Он может уйти, а в других ребятах я не сомневаюсь, – заявил голкипер 2Drots.

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