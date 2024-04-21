«Его образ будет с нами на каждом матче». Костюм Обеликса Уткина будет на скамейке запасных на каждом матче «Эгриси» в Медиалиге

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Костюм Обеликса Василия Уткина будет на каждом матче «Эгриси» в Winline МФЛ.

Об этом рассказал ответственный за перфомансы в «Эгриси» Кирилл Ларионов.

«Самый знаменитый перфоманс Василия – когда он вышел в костюме Обеликса. И мы решили, что его образ будет с нами на каждом матче. Не важно, это матч против «Козлов», «Броуков» или «Денег». Место навсегда закреплено за Васей.

Василий всегда сидел напротив телевизора, потому что он не любил наблюдать за футболом из толпы. И бывало, что такой взгляд Васи помогал нам. Например, он обращал внимание на пенальти, который можно было заметить только по телевизору», – рассказал Ларионов в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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