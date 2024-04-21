«Эгриси» разгромно проиграл «Броукам» в первом матче без Уткина в Медиалиге
«БроукБойз» разгромил «Эгриси» в 1-м туре Winline Медиалиги.
21 апреля, воскресенье
«БроукБойз» – «Эгриси» – 3:0 (1:0)
«БроукБойз» (стартовый состав): Н. Зириков, Киря, Давыдов, Жекич, Разев, Соснин, Черный, Алишер, Данилин, Мазур, Яковлев.
«Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Дасаев, Яненко, Кольтяпин, Зот, Егорашев, Панкратов, Сменчугов, Абрамян, Алексеев, Зорро.
Голы: Мазур (3’) – 1:0, Алишер (29’) – 2:0 , Мазур – 3:0 (31’).
Матч прошел в Москве, на большом поле стадиона «Москвич».