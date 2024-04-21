«Титан» играет с «Родиной Медиа» во втором матче воскресенья 1-го тура МФЛ

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«Титан» и «Родина Медиа» встречаются в 1-м туре Winline Медиалиги.

«Родина Медиа» – «Титан» – 0:0 (первый тайм)

«Родина Медиа»: Сухоносов, Степанов, Мура, Поникаров, Гасан, Мусса, Тарасов, Алекс, Бидловский, Прокоп, Гооге.

«Титан»: Шепляков, Харламов, Деобальд, Шустиков, Шульга, Вульфов, Шаулухов, Алтунин, Киселев, Корж, Вагидов.

Игра проходит в Москве, на большом поле стадиона «Москвич».

Примечание: время начала матча – московское

В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом

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