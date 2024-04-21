«Титан» играет с «Родиной Медиа» во втором матче воскресенья 1-го тура МФЛ
«Титан» и «Родина Медиа» встречаются в 1-м туре Winline Медиалиги.
«Родина Медиа» – «Титан» – 0:0 (первый тайм)
«Родина Медиа»: Сухоносов, Степанов, Мура, Поникаров, Гасан, Мусса, Тарасов, Алекс, Бидловский, Прокоп, Гооге.
«Титан»: Шепляков, Харламов, Деобальд, Шустиков, Шульга, Вульфов, Шаулухов, Алтунин, Киселев, Корж, Вагидов.
Игра проходит в Москве, на большом поле стадиона «Москвич».
Примечание: время начала матча – московское
В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом