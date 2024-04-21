FC Bus по буллиталити обыграл «Деньги Рокетов», сравняв счет на последних секундах

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FC Bus победил «Деньги Рокетов» в стартовом матче воскресенья 1-го тура МФЛ.

FC Bus – «Деньги Рокетов» – 2:2 (1:0, 3:2Б)

Голы: 1:0 – Адис (22), 1:1 – Дзиов (35), 1:2 – Минченков (47), 2:2 – Дуб (50).

FC Bus: Гамидов, Балашов, Одуван, Житников, Новичков, Каджая, Капитанов, Адис, Стукалов, Дуб, Измаилов.

«Деньги Рокетов»: Печенкин, Воблов, Дзиов, Первушин, Поздин, Гиголаев, Джамалутдинов, Мухутдинов, Черчесов, Буланов, Минченков.

Игра прошла в Москве, на малом поле стадиона «Москвич».

Примечание: время начала матча – московское

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