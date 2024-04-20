Fight Nights одержали волевую победу над «Ромой» в 1-м туре Медиалиги

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Fights Nights обыграли «Рому» (2:1) в 1-м туре Winline Медиалиги.

20 апреля, суббота

Fight Nights – «Рома» – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Фера, 1:1 – Заика, 2:1 – Аба (пенальти).

Fight Nights: Лукичев, Долгушин, Заур, Сааме, Эль Матадор, Шешуков, Аба, Барышев, Забава, Острый, Пух.

«Рома»: Кудинов, Робинзон, Тара, Рама, Евдок, Кос, Дато, Лелюхин, Давыдов, Фера, Лепс.

Матч прошел в Москве, на малом поле стадиона «Москвич».

Примечание: время начала матча – московское.

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