Fight Nights одержали волевую победу над «Ромой» в 1-м туре Медиалиги
Fights Nights обыграли «Рому» (2:1) в 1-м туре Winline Медиалиги.
20 апреля, суббота
Fight Nights – «Рома» – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Фера, 1:1 – Заика, 2:1 – Аба (пенальти).
Fight Nights: Лукичев, Долгушин, Заур, Сааме, Эль Матадор, Шешуков, Аба, Барышев, Забава, Острый, Пух.
«Рома»: Кудинов, Робинзон, Тара, Рама, Евдок, Кос, Дато, Лелюхин, Давыдов, Фера, Лепс.
Матч прошел в Москве, на малом поле стадиона «Москвич».
Примечание: время начала матча – московское.