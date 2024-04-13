Медиалига провела благотворительный матч в поддержку пострадавших в «Крокусе»
Игра «Журавли» закончилась со счетом 5:5.
13 апреля Winline Медиалига провела благотворительный матч «Журавли» в поддержку пострадавших в трагедии в «Крокусе». В матче приняли участие звезды Winlinе Медиалиги и ребята, помогавшие людям покинуть здание «Крокуса» – Ислам Халилов и Артем Донсков.
Ислам и Артем были капитанами и выбирали игроков в свои команды.
Матч прошел по правилам Медиалиги и закончился со счетом 5:5. Ислам Халилов и Артем Донсков забили по голу.
Во время трансляции был организован сбор средств на помощь пострадавшим в «Крокусе».