Медиалига провела благотворительный матч в поддержку пострадавших в «Крокусе»

Теги Winline Медиалига Медиафутбол

Игра «Журавли» закончилась со счетом 5:5.

13 апреля Winline Медиалига провела благотворительный матч «Журавли» в поддержку пострадавших в трагедии в «Крокусе». В матче приняли участие звезды Winlinе Медиалиги и ребята, помогавшие людям покинуть здание «Крокуса» – Ислам Халилов и Артем Донсков.

Ислам и Артем были капитанами и выбирали игроков в свои команды.

Матч прошел по правилам Медиалиги и закончился со счетом 5:5. Ислам Халилов и Артем Донсков забили по голу.

Во время трансляции был организован сбор средств на помощь пострадавшим в «Крокусе». 

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