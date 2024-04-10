Осипов сообщил, что решение о закрытии доступа на бровку для СМИ еще не принято: «Пытаемся найти золотую середину»

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов прокомментировал возможное закрытие доступа для СМИ в МФЛ .

На этой неделе президент Winline Медиалиги предложил ряд реформ, предусматривающих ограничения для СМИ на матчах турнира. Осипова поддержали семь клубов, которые ранее объявили о бойкоте журналиста Севастиана Терлецкого и его телеграм-канала «Крысева».

«Ограничение количества СМИ на бровке [вместо полного запрета] – это один из вариантов. Никто не говорит, что в этой истории нет места для обсуждения. Мы пытаемся найти золотую середину. 

Речь только о том, чтобы всем было комфортно, чтобы никого не обделили и никто не сказал, что я хотел развиваться, а мне не разрешили», – сказал глава МФЛ корреспонденту Sports Екатерине Бурделовой.

Медиафутбол становится тем, с чем боролся

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