GOATS и FC Bus в межсезонье делали предложения Федосу. Голкипер решил остаться в «Амкале»

Федос отказался от предложений GOATS и FC Bus.

«Были предложения о FC Bus и GOATS. Я даже в какой-то момент подумал, но потом для себя принял решение, что в это межсезонье из «Амкала» точно не уйду.

Были две главные причины. Мне кажется, что у команды сейчас не самое лучшее время. «Амкал» мне очень много дал. Кажется, что в такое непростое время для команды будет правильно остаться.

Второе – появление ФК «Банка». Я нереально от нее кайфую», – заявил голкипер «Амкала».