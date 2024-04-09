GOATS и FC Bus в межсезонье делали предложения Федосу. Голкипер решил остаться в «Амкале»

Теги Амкал Федор Маслов Winline Медиалига GOATS FC Bus Медиафутбол

Федос отказался от предложений GOATS и FC Bus.

«Были предложения о FC Bus и GOATS. Я даже в какой-то момент подумал, но потом для себя принял решение, что в это межсезонье из «Амкала» точно не уйду.

Были две главные причины. Мне кажется, что у команды сейчас не самое лучшее время. «Амкал» мне очень много дал. Кажется, что в такое непростое время для команды будет правильно остаться.

Второе – появление ФК «Банка». Я нереально от нее кайфую», – заявил голкипер «Амкала».

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