Курбанов о целях «Титана» на сезон: «Первая задача – выход из группы. Потому что группа у нас плотная»

Шамиль Курбанов назвал цели «Титана» на предстоящий сезон.

– Вы как действующие чемпионы, является фаворитами сезона. Цель – снова быть чемпионами?

– Такой цели нет. Самая главная цель – хотя бы просто этот характер сохранить. И поступательно, маленькими шажочками идти к триумфу.

Я не любитель таких задач, что мы должны всех обыграть. Не должны. Нам в какой-то степени сопутствовала удача в прошлом сезоне. Где-то мы это все заслужили. В этот раз, нужно по той же самой формуле отработать и идти от игры к игре.

Первая задача – выход из группы. Потому что группа у нас плотная, – рассказал главный тренер « » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, «Титан» в 5-м сезоне Winline Медиалиги сыграет в группе А с « », , СКА Ростов и «Ромой».