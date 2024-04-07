Курбанов о целях «Титана» на сезон: «Первая задача – выход из группы. Потому что группа у нас плотная»

Теги Шамиль Курбанов ЛФК Рома Winline Медиалига Родина Медиа Fight Nights ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов назвал цели «Титана» на предстоящий сезон.

– Вы как действующие чемпионы, является фаворитами сезона. Цель – снова быть чемпионами?

– Такой цели нет. Самая главная цель – хотя бы просто этот характер сохранить. И поступательно, маленькими шажочками идти к триумфу.

Я не любитель таких задач, что мы должны всех обыграть. Не должны. Нам в какой-то степени сопутствовала удача в прошлом сезоне. Где-то мы это все заслужили. В этот раз, нужно по той же самой формуле отработать и идти от игры к игре.

Первая задача – выход из группы. Потому что группа у нас плотная, – рассказал главный тренер «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, «Титан» в 5-м сезоне Winline Медиалиги сыграет в группе А с «Родиной Медиа», Fight Nights, СКА Ростов и «Ромой».

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