Кудряшов показал средний палец Денису Давыдову в Медиалиге
Федор Кудряшов показал средний палец в стыковом матче Winline Медиалиги.
В середине второго тайма стыкового матча за выход в групповой этап Winline Медиалиги защитник Rocket Team Федор Кудряшов сфолил на нападающем «Ромы» Денисе Давыдове, после чего пытался поднять его с газона.
После началась потасовка по завершении которой экс-футболист сборной России показал Давыдов сначала большой палец, а потом средний. По итогам эпизода Кудряшов получил желтую карточку.
Это первый матч для Кудряшова в Медиалиге.