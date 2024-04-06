Кудряшов показал средний палец Денису Давыдову в Медиалиге

Федор Кудряшов показал средний палец в стыковом матче Winline Медиалиги.

В середине второго тайма стыкового матча за выход в групповой этап защитник Rocket Team Федор Кудряшов сфолил на нападающем « » , после чего пытался поднять его с газона.

После началась потасовка по завершении которой экс-футболист сборной России показал Давыдов сначала большой палец, а потом средний. По итогам эпизода Кудряшов получил желтую карточку.

Это первый матч для Кудряшова в Медиалиге.