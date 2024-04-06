Гар Дмитриев: «Мы не БАМOVETS, мы друг за друга. Мы друзья!»

Представитель «Тандема» Гар Дмитриев рассказал о планах команды на сезон.

– Какие цели на сезон?

– Самое главное – достойно сыграть с каждым соперником. Очень крутая группа, крутые команды. Для нас честь с ними сыграть и никого не разочаровать.

– С кем ждете больше всего ждете игру?

– Со всеми. Но, конечно, же с «Амкалом» и «БроукБойз». С «БроукБойз» обязательно. Они отличные ребята, которые отлично к нам относятся, а мы к ним. Это будет крутой, классный интересный футбол.

– Последнее время у вас выходят короткие ролики. Когда ждать полноценных форматов? И что вообще ждать от вас на ютубе?

– Выходили неполноценные ролики, потому что мы ждали сегодняшний день. Сегодня все начнется. Мы приложим все усилия. Думаю, будет интересно. Мы приложим все усилия. Весь креатив, который есть – я вам дарю

– Какова вовлеченность Георгия Черданцева в жизнь команды?

– Геогрий Черданцев, как и я, Саша и Кирилл Тандемыч – мы здесь не просто так, мы не по контракту. Мы не БАМOVETS, который подписал всех подряд и создал ощущение того, что это слаженная команда. Мы здесь все друг за друга. Мы все – друзья! – рассказал представитель медиафутбольного клуба «Тандем» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Обыграв БАМOVETS с Жирковым и Игнатьевым в составе, «Тандем» вышел групповой этап .