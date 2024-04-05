«Если «Чертаново Медиа» пройдут, буду подслеживать». Глушенков о медиафутболе

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Максим Глушенков 2Drots Winline Медиалига Чертаново Медиа Медиафутбол

Максим Глушенков рассказал, насколько внимательно следит за медиафутболом.

«Если «Чертаново Медиа» пройдет, буду подслеживать. На Кубок медиафутбольные клубы играли, не помню с кем, кто-то из Второй лиги. Это я смотрел.

«Чертаново» проиграло 0:3? Там [у 2Drots] футболисты были точно такие же как в «Чертаново» на тот момент. Даже может постарше. Футболисты, которые прошли академии. Хотите сказать, что 2Drots раз в неделю тренируются?» – заявил форвард «Локомотива».

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