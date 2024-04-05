«Если «Чертаново Медиа» пройдут, буду подслеживать». Глушенков о медиафутболе

Максим Глушенков рассказал, насколько внимательно следит за медиафутболом.

«Если «Чертаново Медиа» пройдет, буду подслеживать. На Кубок медиафутбольные клубы играли, не помню с кем, кто-то из Второй лиги. Это я смотрел.

«Чертаново» проиграло 0:3? Там [у 2Drots] футболисты были точно такие же как в «Чертаново» на тот момент. Даже может постарше. Футболисты, которые прошли академии. Хотите сказать, что 2Drots раз в неделю тренируются?» – заявил форвард «Локомотива».