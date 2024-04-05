Жирков, Владислав Игнатьев, Луценко и Головской – игроки БAMOVETS. Завтра клуб сыграет в стыке за попадание в Медиалигу

БАМOVETS объявил о трансферов бывших футболистов сборной России.

К команде присоединились экс-игроки сборной России Владислав Игнатьев и Юрий Жирков.

Игнатьев ранее не играл за медиафутбольные клубы, Жирков числился в заявке Fight Nights, но на поле не выходил.

Еще за Bamovets будут выступать экс-форвард «Торпедо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко и бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Константин Головской.

За попадание в Winline Медиалигу БАМOVETS сыграет в стыковом матче против «Тандема». Матч состоится 6 апреля в Москве, на стадионе «Москвич». Начало в 15:00 (мск). Прямая трансляцию доступна на ютуб-канале Медиалиги.

Таблица трансферов медиафутбола