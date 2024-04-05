«Это лучший финал, который я видел. Мне есть с чем сравнить. Я был на финале ЧМ, где Аргенитна выиграла у Францию». Терлецкий о финале Медиалиги

Севастиан Терлецкий назвал финал Winline МФЛ в Волгограде лучшим в жизни.

«Лучший ли это финал в медиафутболе? Наверное, да. Это лучший финал, который я видел. Мне есть с чем сравнить. Я был на финале ЧМ, где Аргенитна выиграла у Францию.

Там тоже было неплохо. Вот это был эпик. Думаю: «Вот это мне повезло. Этот день я буду вспоминать всю жизнь». Но Волгоград перебил», – рассказал журналист.

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли

