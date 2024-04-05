«Это лучший финал, который я видел. Мне есть с чем сравнить. Я был на финале ЧМ, где Аргенитна выиграла у Францию». Терлецкий о финале Медиалиги

Теги Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Медиафутбол

Севастиан Терлецкий назвал финал Winline МФЛ в Волгограде лучшим в жизни.

«Лучший ли это финал в медиафутболе? Наверное, да. Это лучший финал, который я видел. Мне есть с чем сравнить. Я был на финале ЧМ, где Аргенитна выиграла у Францию.

Там тоже было неплохо. Вот это был эпик. Думаю: «Вот это мне повезло. Этот день я буду вспоминать всю жизнь». Но Волгоград перебил», – рассказал  журналист.

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли
 

2 комментария
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Что можно сказать тут, к него очень хреновый вкус
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"АргенИТна выиграла у Францию."
Отличный заголовок для пятницы!
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