«Чисто Питер» подписал воспитанника «Зенита» Котова. Он находится в топ-10 самых дорогих свободных агентов из России на Transfermarkt

Константин Котов стал игроком «Чисто Питер».

25-летний хавбек является воспитанником академии «Зенита».

В профессиональной карьере Котов играл за «Энергию», «Носту» и «Рязань», а также за белорусский «Слуцк».

Константин входит в топ-10 самых дорогих свободных агентов из России на Transfermarkt. Он находится на десятой строчке.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

Таблица трансферов медиафутбола