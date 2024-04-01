«Чисто Питер» подписал воспитанника «Зенита» Котова. Он находится в топ-10 самых дорогих свободных агентов из России на Transfermarkt

Теги Носта Вторая лига Б Рязань Константин Котов Winline Медиалига трансферы Чисто Питер Медиафутбол

Константин Котов стал игроком «Чисто Питер».

25-летний хавбек является воспитанником академии «Зенита».

В профессиональной карьере Котов играл за «Энергию», «Носту» и «Рязань», а также за белорусский «Слуцк».

Константин входит в топ-10 самых дорогих свободных агентов из России на Transfermarkt. Он находится на десятой строчке.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

Таблица трансферов медиафутбола

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14 комментариев
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Ктотов
+22
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+21
Топ-10 самых дорогих свободных агентов прям достойно звучит, а вот если б в заголовок вынесли «25-летний воспитанник Зенита, игравший за Носту, Рязань и Слуцк», то тут уже не так солидно
+17
0
+17
Что, у нас всего десяток свободных агентов?
+8
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+8
Ответ Evgen52
Учитывая то, что рынок российский з футболистов очень существенно сократился, его подчищают под чистую, то это такебе достижение, быть в такоц десятке)
Что с тобой случилось под конец комента?
+7
0
+7
Ответ justburn
Что, у нас всего десяток свободных агентов?
9
+6
0
+6
Вот тебе и уровень топ -10 свободных агентов из России )
+2
0
+2
Ктотов - ктотов?
+1
-1
0
Арсений Андреевич с углового в девятину закрутил!
+1
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Самые дорогие свободные агенты?!))))) Это чуваки без контракта, которые хотят много денег и никому не нужны, так ведь?)
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"Топ-10 свободных агентов" - а чего добился ты?
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Ответ damondiamond
Ктотов
идеально в кач-ве заголовка на обложку Совспорта например) здорово придумали
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Ответ kex18
Топ-10 самых дорогих свободных агентов прям достойно звучит, а вот если б в заголовок вынесли «25-летний воспитанник Зенита, игравший за Носту, Рязань и Слуцк», то тут уже не так солидно
Учитывая то, что рынок российский з футболистов очень существенно сократился, его подчищают под чистую, то это такебе достижение, быть в такоц десятке)
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