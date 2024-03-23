15-летнему парню, который вывел 100 человек из «Крокуса», предложили сыграть за «БроукБойз». Медиалига подтвердила, что готовится благотворительный матч

Теги Дмитрий Кортава Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов Медиафутбол

Дмитрий Егоров предложил парню, спасшему людей в «Крокусе», сыграть за «Броуков».

22 марта 15-летний школьник Ислам работал в гардеробе в «Крокус Сити Холл». Во время теракта он помог выйти из здания более чем 100 людям, направив бегущую в тупик толпу к аварийным выходам.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров предложил Исламу выйти на связь: «Если Исламу нужна какая-то помощь – футбольная, финансовая или любая другая – просто пусть даст знать. Если хочет в МФЛ сыграть – пусть мы проиграем, но весь матч проведет. Что захочет, то и сделаем. Я уверен, что и «Спортмастер» подключится и все-все-все!»

Через несколько часов Егоров опубликовал переписку с Исламом. Тот согласился сыграть за «БроукБойз». Егоров уточнил, что возможен и другой формат: игра звезд Медиалиги с участием Ислама и со сбором средств для пострадавших в теракте.

На посты Егорова отреагировал технический директор Медиалиги. «Дим, матч уже в разработке, пройдет перед стартом сезона!» – написал Дмитрий Кортава.

Позже Егоров добавил: «Я созвонился и с Колей Осиповым (президент Медиалиги – Спортс). Благотворительный матч с участием Ислама и со сбором средств будет».

20 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Молодцы ! Никогда не относился положительно к Медиалиге - теперь считаю что был не прав.
Тебя легко купить пиаром на трагедии
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Ответ Юрий Плотников
Комментарий удален пользователем
А типичный дагестанский школьник Вова, Дима или Толик вас не смущают? Если что, это реальные мои одноклассники, с кем я учился и рос и дружил в глухой, дагестанской провинции. Еще и девчата Оксана, Тамара.
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Мужик!
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Там еще и девочка из таджикистана много народу вывела, Ислам красавчик, на видео, не грамма испуга
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Ответ Xm.md
Нашли повод попиариться🤦‍♂️
К медиалиге и хайпожору Егорову можно относиться как угодно, но чуваки из медийного футбола (где нет ни копейки бюджетных денег) постоянно проводят различные благотворительные мероприятия и помогают нуждающимся
+11
-2
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Молодцы ! Никогда не относился положительно к Медиалиге - теперь считаю что был не прав.
Какая разница, "типичный" или "не типичный" он школьник? Парнишка для меня герой, который не обосрался, как многие взрослые в такой ситуации, а спас своими действиями несколько десятков людей. В данной ситуации национальность абсолютно не имеет значения.
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Позорный пиар на трагедии.
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Ответ Юрий Плотников
Комментарий удален пользователем
Типичный. Не знаю, кто парень по национальности, но, например, татары в Москве поколениями живут, а это имя у них в ходу.
+6
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+4
Молодцы !
Никогда не относился положительно к Медиалиге - теперь считаю что был не прав.
+17
-15
+2
Комментарий удален пользователем
Ислам красава. В стрессовой ситуации сохранить холодный рассудок - это супер
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0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Молодцы ! Никогда не относился положительно к Медиалиге - теперь считаю что был не прав.
Как все у тебя просто
+5
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Ответ Xm.md
Тебя легко купить пиаром на трагедии
А при чем тут пиар? Правительство даст медаль и премию, медиалига даст возможность сыграть в благотворительном матче. Каждый награждает по возможностям.
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Ответ Пивной Тренер
Какая разница, "типичный" или "не типичный" он школьник? Парнишка для меня герой, который не обосрался, как многие взрослые в такой ситуации, а спас своими действиями несколько десятков людей. В данной ситуации национальность абсолютно не имеет значения.
Вы , наверное, не мне написали свой ответ-комментарий.
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Ответ Юрий Плотников
Комментарий удален пользователем
парень в свои 15 лет при звуках выстрелов в непосредственной близости не растерялся, а хладнокровно руководил эвакуацией. а Ислам он или Иван это вообще не важно в данном случае. стыдно должно быть за такой комментарий
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Ответ Slavnov
Там еще и девочка из таджикистана много народу вывела, Ислам красавчик, на видео, не грамма испуга
Это всё похоже на пропоганду Кремля чтобы сгладить углы, типо точик тоже чучуть помогал
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