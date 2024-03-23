15-летнему парню, который вывел 100 человек из «Крокуса», предложили сыграть за «БроукБойз». Медиалига подтвердила, что готовится благотворительный матч

Дмитрий Егоров предложил парню, спасшему людей в «Крокусе», сыграть за «Броуков».

22 марта 15-летний школьник Ислам работал в гардеробе в «Крокус Сити Холл». Во время теракта он помог выйти из здания более чем 100 людям, направив бегущую в тупик толпу к аварийным выходам.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров предложил Исламу выйти на связь: «Если Исламу нужна какая-то помощь – футбольная, финансовая или любая другая – просто пусть даст знать. Если хочет в МФЛ сыграть – пусть мы проиграем, но весь матч проведет. Что захочет, то и сделаем. Я уверен, что и «Спортмастер» подключится и все-все-все!»

Через несколько часов Егоров опубликовал переписку с Исламом. Тот согласился сыграть за «БроукБойз». Егоров уточнил, что возможен и другой формат: игра звезд Медиалиги с участием Ислама и со сбором средств для пострадавших в теракте.

На посты Егорова отреагировал технический директор Медиалиги. «Дим, матч уже в разработке, пройдет перед стартом сезона!» – написал Дмитрий Кортава.

Позже Егоров добавил: «Я созвонился и с Колей Осиповым (президент Медиалиги – Спортс). Благотворительный матч с участием Ислама и со сбором средств будет».