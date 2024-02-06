Прокоп объявил об уходе из «Амкала» – из-за фото в экипировке 2Drots. Год назад хавбек покинул «Ботев»

Прокоп объяснил, почему его исключили из «Амкала».

Сегодня хавбек опубликовал скриншот переписки, где главный тренер Сослан Гатагов выгоняет его из командного чата.

Позже 21-летний игрок выложил фотографию в форме 2Drots и объяснил причины ухода из «Амкала».

«Вы видите фото, из-за которого все произошло. Нельзя поддерживать, уважать «заклятого врага», а точнее «можно, никто же не запрещает», но нельзя выкладывать.

Только что делать, если эта команда сделала из тебя медийного персонажа, дала тебе шаг в жизнь, помогши начать зарабатывать первые деньги, снимать первую квартиру и кушать вдали от дома?

А вторая команда сделала из мальчика – мужчину и дала еще множество ценных и полезных изменений. Мне неважно, сколько я пробыл в 2D, два месяца или пробыл бы два года, они не жалели для меня ничего, хотя я пришел к ним обычным тиктокером, и непонятно, были у меня перспективы или нет, они поверили в меня.

Теперь я все понял: в другой команде футболку «Амкала» носить нельзя», – написал Прокоп .

Год назад Прокоп вернулся из «Ботева» в команду Германа. Он провел в болгарском клубе 4 месяца, ни разу не сыграв в официальных матчах.

Фото: телеграм-канал Прокопа