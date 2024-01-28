«Футболистов звали на просмотр, но пока они все отказывали и выбирали дела «Амкала». Герман о приглашении игроков «Амкала» в ФНЛ

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Герман рассказал, что игроков «Амкала» тоже звали в ФНЛ.

«Талабко уехал на просмотр в «Кубань», получали ли похожие предложения игроки «Амкала»? Их звали на просмотр, но пока все игроки отказывали и выбирали дела «Амкала».

Из каких лиг были предложения? В основном из Второй лиги. Из ФНЛ только какие-то просмотровые варианты.

Кто получал предложения? Не хочу вдаваться в подробности, потому что дальше пока ничего не пошло и нет смысла. Если ребятам придет какое-то интересное предложение, мы всегда обсудим и всегда найдем выход», – рассказал президент «Амкала».

 

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