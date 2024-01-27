Хавбек 2Drots Талабко проходит просмотр в «Кубани»

Хавбек 2Drots Артем Талабко отравился на просмотр в «Кубань».

Об этом рассказал ассистент главного тренера 2D Альберт Осколков.

«Он поехал в « » на просмотр, улетел в Турцию. У него должны там быть две игры. Если он зарекомендует себя с хорошей стороны, то мы как тренеры не будем против, чтобы он подписал профессиональный контракт.

Наша позиция: если у ребят есть возможность играть в хорошей профессиональной команде, то мы не будем этому сопротивляться», – заявил Осколков.

На данный момент «Кубань» идет на 15-м месте в Мелбет Первой лиге.

Напомним, прошлым летом игрок 2Drots Борис Фартуна перешел в КАМАЗ, также выступающий в Первой лиге.