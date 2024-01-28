«Для многих казалось, что Крап – это не усиление состава. Но, ребят, 2 гола и голевая». Эрик 2Drots об игре Крапа на 1XBET MFL

Теги 2Drots Даниил Крапивников 1XBET Media Football League Эрик 2Drots Медиафутбол

Эрик 2Drots оценил игру Крапа на турнире в Казахстане.

«Крап появляется на поле. Для многих подписчиков казалось, что Крап – это не усиление состава.

Но, ребят, 2 гола и одна голевая передача. Да, многие люди могут говорить, что слабым командам.

Но вы сами прекрасно понимаете, тогда каждый футболист должен отмечаться голевой передачей и голом в любых матчах. Но отличился Крап», – сказал Эрик.

 

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