Сибскана высказался после полуфинала 1XBET с 2Drots (0:1).

«Отличное дерби вышло. Без лишней грязи, с неплохой игрой местами. Кайф на самом деле.

Жаль только, что свои минутки не получил, мог бы еще жара поддать на поле. Но все равно можно интересоваться, что там с моим ######.

А как команду – это нас еще сильнее закалило. Ладно, не в этот раз, но уже совсем скоро мы развалим эту империю, уверен жестко в этом С победой, тиффантики!» – написал капитан «Амкала».