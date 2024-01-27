«Ладно, не в этот раз, но уже совсем скоро мы развалим эту империю»

Теги Амкал брань 2Drots Андрей Сибскана 1XBET Media Football League Медиафутбол

Сибскана высказался после полуфинала 1XBET с 2Drots (0:1).

«Отличное дерби вышло. Без лишней грязи, с неплохой игрой местами. Кайф на самом деле.

Жаль только, что свои минутки не получил, мог бы еще жара поддать на поле. Но все равно можно интересоваться, что там с моим ######.

А как команду – это нас еще сильнее закалило. Ладно, не в этот раз, но уже совсем скоро мы развалим эту империю, уверен жестко в этом С победой, тиффантики!» – написал капитан «Амкала».

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