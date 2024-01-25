Уткин о бюджете «Эгриси»: «Если посчитать усредненную цифру, получится 900 тысяч рублей в месяц»

Василий Уткин рассказал о годовом бюджете «Эгриси».

«Решил обнародовать одну цифру, о которой меня довольно часто спрашивали. Это годовой бюджет «Эгриси». За прошедший сезон; в той части, в которой он поддается исчислению, то есть деньги от спонсоров и партнеров. Это 800 тысяч рублей в месяц. Если посчитать усредненную цифру от разовых соглашений, получится, наверное, 900 тысяч в месяц.

Наш сезон – с февраля по декабрь, считая ЛФЛ. Это три команды – 2 в ЛФЛ и команда в МФЛ. Сюда входит аренда полей, взносы в ЛФЛ, зарплата главного тренера и еще куча дел.

Разумеется, есть и мои собственные средства. Это, в частности, все премиальные за весь сезон. Но это не то, что называется бюджетом, это же мое дорогое и очень любимое хобби. Так что это не бюджет, а моя личная придурь.

Цифры нового сезона я пока не открою, потому что мы продолжаем работу по привлечению спонсоров и партнеров.

Мы, «Эгриси», были и останемся андердогами. Все наши игроки, кроме одного, стопроцентные любители, они еще ведь и работают, отчего мы и тренируемся по вечерам. Ни у кого в «Эгриси» не было личного контракта; сейчас будут, конечно. Но это будет новая история», – написал комментатор.

Напомним, « » стали бронзовыми призерами четвертого сезона .