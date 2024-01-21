«Прокоп – звезда, но Скоропуп может стать еще большей звездой». Некит о Скоропупе

Теги Winline Медиалига Некит 2Drots Прокоп «Скоропуп» Илья Скоропупов 1XBET Media Football League Медиафутбол

Некит 2Drots высоко оценивает потенциал Ильи Скоропупова.

«У Скоропупа есть потенциал стать главной звездой медиафутбола. Молодой игрок, который офигенно играет в футбол. Он ######## [классный] актер. Он доказал это в презентации. Все в его руках.

Я не знаю, почему его сравнивают с Прокопом. Они ничем не похожи. Прокоп – звезда, но Скоропуп может стать еще большей звездой», – рассказал президент 2Drots.

Скоропуп дебютировал в составе 2Drots в матче против Inform (4:0) в матче 2-го тура 1XBET MFL в Костанае. В первом же матче он забил первый гол за клуб, реализовав пенальти.

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