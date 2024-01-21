«Прокоп – звезда, но Скоропуп может стать еще большей звездой». Некит о Скоропупе

Некит 2Drots высоко оценивает потенциал Ильи Скоропупова.

«У Скоропупа есть потенциал стать главной звездой медиафутбола. Молодой игрок, который офигенно играет в футбол. Он ######## [классный] актер. Он доказал это в презентации. Все в его руках.

Я не знаю, почему его сравнивают с . Они ничем не похожи. Прокоп – звезда, но Скоропуп может стать еще большей звездой», – рассказал президент 2 .

Скоропуп дебютировал в составе 2Drots в матче против Inform (4:0) в матче 2-го тура 1XBET MFL в Костанае. В первом же матче он забил первый гол за клуб, реализовав пенальти.