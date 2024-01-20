Осипов о чемпионате мира по медиафутболу: «Вероятность 95-99%, что он состоится. Ни один человек не откажется от выступления под флагом и гимном своей родины»

Теги Sports.ru Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Чемпионат мира по медиафутболу Медиафутбол

Николай Осипов рассказал подробнее о чемпионате мира по медиафутболу.

– Какие шансы, что чемпионат мира по медиафутболу состоится?

– Шансы сейчас приближаются к 99%. Мы хотим в Абу-Даби представить нашего партнера по этой истории. Также представить формат чемпионата, географию участников и сроки проведения. Хочется, чтобы в Абу-Даби мы привнесли как можно больше хороших инфоповодов в медиафутбол.

– Из каких игроков будет состоять сборная России?

– Я думаю, когда встанет вопрос настоящего патриотизма, защиты чести и достоинства под флагом и гимном своей родины, ни один человек из любой команды Медиалиги не откажется от участия в данном мероприятии.

– С кем может быть следующий матч сборной Медиалиги?

– Это страна, по размерам не сильно уступающая нашей. Это будет матч между национальными командами, – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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