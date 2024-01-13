У Эрика рецидив болезни. У него в голове опухоль

У Эрика случился рецидив болезни.

Блогер борется с опухолью в голове. 7 ноября Эрик рассказал, что победил болезнь. 13 января он написал, что она вернулась.

«Это какая то злая шутка… Недавно у Фина (Финито – Sports.ru) случился рецидив, теперь у меня. Вчера был у врача, сегодня услышал хреновую новость. 5% оказались сильнее 95.

Честно, я в тильте! Я без сил и очень устал. Фэйковая победа и фэйковые пару месяцев бодрости. ###### шоу Трумана», – рассказал .

Ранее о рецидиве лейкоза сообщил защитник «Амкала» Финито.