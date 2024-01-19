Давыдов о прозвище «Русский Месси»: «Меня это не раздражает, просто надоело. Клеймо приелось»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Давыдов Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов рассказал, как относится к прозвищу «Русский Месси».

– Вы завершили профессиональную карьеру?

– Нет, не завершил. Есть силы, здоровье, желание. Я уже как-то говорил, что хочу играть в футбол. Так что пока карьеру не завершил. Если когда-то решу это сделать – обязательно объявлю.

Еще сезон в Медиалиге, он будет решающим. Посмотрим, насколько подготовлюсь. Пока такое заявление делать не готов.

– Вы говорите, что не завершили карьеру, но сейчас не выступаете в профессиональных командах.

– Да, я выступаю в Медиалиге. Можно сказать, что нахожусь дома, играю в «Народной Команде».

Сейчас начались активные тренировки после праздников. Чувствую, что у меня есть здоровье и желание. Так что не могу сказать, что я завершил профессиональную карьеру.

– Русский Месси вернется в профессиональный футбол?

– Да, надеюсь.

– Как-то ты говорил, что тебе не нравится, когда тебя называют «Русским Месси». Сейчас это также раздражает?

– Меня это не раздражает, просто надоело. Клеймо приелось. Называют – пусть, мне без разницы, – сказал бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Народную Команду».

12 комментариев
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Единственное, что их сейчас объединяет - скоро они оба завершат карьеру. Хотя один и не начинал её.
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ахааххаа
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Он в медиа футболе, там же все с погонялами 😁
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Надо саудитам намекнуть, пусть покупают в пару к Роналду. Какая разница - Месси же)
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Месси и Роналдо могут сыграть за Ростов вместе
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Он не хочет ассоциации с Месси. Давыдов сам по себе сильный брэнд.
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Ингви Мальмстин: - Вопреки распространенному убеждению я вовсе не считаю себя богом
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Не был он нападающим Спартака, хватит уже. Числился в составе - так точнее.
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клеймо приелось? Простите, что?
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Месси о прозвище "Аргентинский Давыдов": ...
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Прозвище и правда странное, у Месси не гигантская голова.
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