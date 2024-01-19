Давыдов о прозвище «Русский Месси»: «Меня это не раздражает, просто надоело. Клеймо приелось»
Денис Давыдов рассказал, как относится к прозвищу «Русский Месси».
– Вы завершили профессиональную карьеру?
– Нет, не завершил. Есть силы, здоровье, желание. Я уже как-то говорил, что хочу играть в футбол. Так что пока карьеру не завершил. Если когда-то решу это сделать – обязательно объявлю.
Еще сезон в Медиалиге, он будет решающим. Посмотрим, насколько подготовлюсь. Пока такое заявление делать не готов.
– Вы говорите, что не завершили карьеру, но сейчас не выступаете в профессиональных командах.
– Да, я выступаю в Медиалиге. Можно сказать, что нахожусь дома, играю в «Народной Команде».
Сейчас начались активные тренировки после праздников. Чувствую, что у меня есть здоровье и желание. Так что не могу сказать, что я завершил профессиональную карьеру.
– Русский Месси вернется в профессиональный футбол?
– Да, надеюсь.
– Как-то ты говорил, что тебе не нравится, когда тебя называют «Русским Месси». Сейчас это также раздражает?
– Меня это не раздражает, просто надоело. Клеймо приелось. Называют – пусть, мне без разницы, – сказал бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Народную Команду».