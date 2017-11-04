Бывший полузащитник сборной России Игорь Добровольский вспомнил историю с открытым письмом игроков национальной команды, написанным в ноябре 1993 года.

«Письмо четырнадцати» вызвало конфликт между игроками («отказниками» и неподписавшими, а также изменившими свое решение), тренерами и руководством сборной. На ЧМ-1994 в итоге не поехали Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Василий Кульков, Андрей Канчельскис, а также Андрей Иванов, которого больше в сборную не приглашали, несмотря на отзыв подписи. На том турнире россияне не прошли первый раунд.

– Вам до сих пор не могут простить «Письмо 14».

– А мне не надо прощать – я в этом не нуждаюсь. Кто должен меня простить? Болельщик? А он кто – Бог, который определяет судьбу? Простить, казнить, помиловать...

Сидят на диване и строчат в интернете. «Я не прощаю»... Да кто они такие, чтобы так ко мне относиться? Они же ничего не знают, как было на самом деле. Зато рассуждают, выносят вердикт.

Я уже много раз говорил и готов повторить. Я заслужил своим трудом сыграть на чемпионате мира в Америке. Но если бы сложилась точно такая же ситуация, как тогда, я опять подписал бы письмо.

– Точно?

– Да. Ко мне же тогда подходили и укатывали: отзови подпись, давай поедем. Кому-то квартиру пообещали. Кому-то – деньги.

Кого-то уговорили. Фамилии я называть не буду, но все прекрасно знаю. Я же от своих слов не отказался.

– Но разве могут футболисты требовать снять главного тренера Садырина и поставить Бышовца?

– Да перестаньте, ну о чем вы?

– О первом пункте того письма: «Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить ее к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США».

– Какая разница? Вопрос не стоял так, что мы готовы ехать на чемпионат мира только с Бышовцем.

Пусть вам спартачи сами расскажут, как было. Они же предлагали: «Пусть нас тренирует Олег Иваныч».

– Но в письме указана фамилия Бышовца.

– Вы опять о своем. По Романцеву вопрос тоже стоял. Спросите у игроков «Спартака». А вы все про письмо... Предлагалась кандидатура Олега Иваныча.

Мы готовы были и с ним лететь на турнир. Да назвали бы фамилии Петрова, Сидорова, Шапошникова – мы тоже согласились бы работать под их началом, – сказал Добровольский.

Первый русский, который взял Лигу чемпионов. Он сыграл всего в одном матче