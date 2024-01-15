«На турнир в Казахстан не лечу пока». Сибскана об 1XBET MFL

Андрей Сибскана не поехал в Костанай на 1XBET MFL.

«На турнир в Казахстан не лечу пока. Опасаюсь, что организаторы будут сильно экономить на автобусах и гостиницах.

Помню, как в 2022 году SD Family привезли нас в гостиницу 0,5 звезд, где двери отваливались (не шутка), а потом автобус вообще не приехал и мы чуть не опоздали в аэропорт. Все-таки старый я уже, здоровье надо беречь, тем более бой скоро», – написал капитан « ».

1XBET MFL стартует 17 января. В 1-м туре «Амкал» сыграет с Aiqyn. Начало матча – в 19:00 (мск), 16:00 (аст).