На просмотре в «Амкале» экс-игрок клуб второй лиги Северной Америки. В 2020-м он отказался вставать на колено в рамках акции BLM

Валерий Сарамутин находится на просмотре в «Амкале».

В клубе подтвердили Sports.ru, что окончательное решение о полноценном контракте примут, исходя из выступлений хавбека.

Футболист поедет вместе с «Амкалом» в Костанай на 1XBET MFL, который пройдет с 17 по 31 января.

Сарамутин воспитанник московского «Динамо». Опорный полузащитник выступал за «Динамо-2», «Динамо СПб», «Велес», «Долгопрудный», «Красаву», «Торпедо-2», а также за «Остин Боулд» из второй по уровню лиге Северной Америки.

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