Норик поедет на 1XBET MFL в составе Top Team из Кыргызстана

Норик Авдалян примет участие на 1XBET MFL в Костанае.

Нападающий на время турнира пополнит состав Top Team.

Top Team KG – кыргызстанский медиафутбольный клуб, чемпион кыргызской медиалиги, участник прошлогоднего турнира MFL в Казахстане.

Норик на данный момент – свободный агент. Он покинул «Сахалинец» после четвертого сезона Winline Медиалиги.

1XBET MFL стартует 17 января. В 1-м туре Top Team сыграет c SD Youngsters. Начало в 12:00 (мск), 15:00 (аст).