Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов готов пойти в медиафутбол

Теги Максим Храмцов Winline Медиалига Медиафутбол

Максим Храмцов готов поиграть в Winline Медиалиге.

– Попробуете себя в других видах спорта?

– Официальных предложений не поступало, но ребята из других сфер, того же MMA, спрашивали, не хотел ли я там себя попробовать. Да, может и хотел. Но надо тренироваться и готовиться, ведь виды спорта кардинально отличаются. У нас в основном только ноги. Было бы интересно, но это только после тхэквондо.

– Не думали о футболе?

– Футболом нужно заниматься с детства. Может, Медиалига. Там есть и профессионалы, и ребята моего уровня, – рассказал Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо.

1 комментарий
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Вот это уровень футбола у этих панторезов.
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