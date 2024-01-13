Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов готов пойти в медиафутбол

Максим Храмцов готов поиграть в Winline Медиалиге.

– Попробуете себя в других видах спорта?

– Официальных предложений не поступало, но ребята из других сфер, того же MMA, спрашивали, не хотел ли я там себя попробовать. Да, может и хотел. Но надо тренироваться и готовиться, ведь виды спорта кардинально отличаются. У нас в основном только ноги. Было бы интересно, но это только после тхэквондо.

– Не думали о футболе?

– Футболом нужно заниматься с детства. Может, . Там есть и профессионалы, и ребята моего уровня, – рассказал Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо.