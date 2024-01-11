Мура сыграет за «Родину Медиа» в Суперкубке Медиалиги и может остаться на пятый сезон МФЛ

Святослав Мурадов присоединился «Родине Медиа».

Бывший защитник Fight Nights и Reality сыграет за команду Текилы и Дмитрия Тарасова в Суперкубке Winline Медиалиги в Абу-Даби.

Также есть вероятность, что 25-летний игрок останется в «РМ» на пятый сезон МФЛ.

«До «РМ» у меня было предложение от другой команды, которая, скорее всего, войдет в пятый сезон Медиалиги.

Я встретился с Текилой и сказал, что, скорее всего, перейду в эту команду. Он предложим мне полететь с « » на турнир в Абу-Даби, помочь команде. Я согласился.

Мы договорились, что если в той команде будут какие-то неполадки, форс-мажор, я, вероятно, останусь в «Родине Медиа» на постоянной основе», – сказал .