Мура сыграет за «Родину Медиа» в Суперкубке Медиалиги и может остаться на пятый сезон МФЛ
Святослав Мурадов присоединился «Родине Медиа».
Бывший защитник Fight Nights и Reality сыграет за команду Текилы и Дмитрия Тарасова в Суперкубке Winline Медиалиги в Абу-Даби.
Также есть вероятность, что 25-летний игрок останется в «РМ» на пятый сезон МФЛ.
«До «РМ» у меня было предложение от другой команды, которая, скорее всего, войдет в пятый сезон Медиалиги.
Я встретился с Текилой и сказал, что, скорее всего, перейду в эту команду. Он предложим мне полететь с «Родиной Медиа» на турнир в Абу-Даби, помочь команде. Я согласился.
Мы договорились, что если в той команде будут какие-то неполадки, форс-мажор, я, вероятно, останусь в «Родине Медиа» на постоянной основе», – сказал Мура.