«Мы ######### этих наглецов арматурой по ногам. Тогда я окончательно осознал, что железо ##### любого пояса». Сибскана о нежелании заниматься единоборствами

Андрей Сибскана рассказал, что никогда не хотел заниматься единоборствами.

«Никогда не возникало желания заниматься единоборствами. В моем детстве обычно умеющие махаться огребали значительно больше остальных, что совсем не мотивировало повышать свой скилл.

Однажды какие-то залетные типы показывали красивые удары ногами. Типа ##### [фигакс] и нога красиво взмывает в район груди или головы, я тогда еще подумал, что неплохо бы какой-нибудь пояс получить.

Небольшое уточнение: показывали свои удары эти ушлепки на мне по беспределу. Хорошо, что мои кореша занимались сдачей металлолома и мы ######### [отлупили] потом этих наглецов арматурой по ногам. Тогда я окончательно осознал, что железо ##### [круче] любого пояса», – заявил капитан « ».

23 февраля подерется с президентом медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзеном. Бой пройдет на «Live Арена» в Сколково. Начало поединка в 19:00 (мск).

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.