«Мы ######### этих наглецов арматурой по ногам. Тогда я окончательно осознал, что железо ##### любого пояса». Сибскана о нежелании заниматься единоборствами

Теги AMC Fight Nights Амкал UFC Fight Night Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Сибскана рассказал, что никогда не хотел заниматься единоборствами.

«Никогда не возникало желания заниматься единоборствами. В моем детстве обычно умеющие махаться огребали значительно больше остальных, что совсем не мотивировало повышать свой скилл.

Однажды какие-то залетные типы показывали красивые удары ногами. Типа ##### [фигакс] и нога красиво взмывает в район груди или головы, я тогда еще подумал, что неплохо бы какой-нибудь пояс получить.

Небольшое уточнение: показывали свои удары эти ушлепки на мне по беспределу. Хорошо, что мои кореша занимались сдачей металлолома и мы ######### [отлупили] потом этих наглецов арматурой по ногам. Тогда я окончательно осознал, что железо ##### [круче] любого пояса», – заявил капитан «Амкала».

23 февраля Сибскана подерется с президентом медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзеном. Бой пройдет на «Live Арена» в Сколково. Начало поединка в 19:00 (мск).

5 раундов по 2 минуты. Удары ногами разрешены в четных раундах (во 2-м и 4-м).

Весовая категория боя – 76 кг. За каждые 500 граммов перевеса боец теряет минуту времени работы ногами. Максимально допустимый вес – 78 кг. Взвешивание за день до боя в 10 утра.

3 комментария
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это ветка бокса самого популярного спортивного сайта напоминаю.
понять не могу, чего вы с не наймете ребят с вконтакте, намного оперативнее и качественнее делают свою работу на пабликах.
стыдно читать большую часть материалов
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+6
как отписаться от этой ****** ?
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Ответ rusik krasav4ik
это ветка бокса самого популярного спортивного сайта напоминаю. понять не могу, чего вы с не наймете ребят с вконтакте, намного оперативнее и качественнее делают свою работу на пабликах. стыдно читать большую часть материалов
«Рыба гниет с головы»
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