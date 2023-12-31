«Петя, Ваня, Лиза – привет всем трем фанатам команды «Матч ТВ» на Sports.ru! Не критикуйте нас сильно!» Константин Генич записал новогоднее обращение

Константин Генич записал новогоднее поздравление читателям Sports.ru.

«Привет, дорогие друзья, привет, подписчики Sports.ru! Уверен, на этом портале огромное количество фанатов нашей замечательной команды «Матч ТВ». Петя, Ваня, Лиза – всем троим большой привет!

Это шутка, конечно. Я хочу поздравить всех вас с наступающим 2024 годом. Если наша команда сыграет в пятом сезоне Медиалиги, а я этого очень хочу, мы обязательно пошумим. Это пожелание от тренера команды и от игроков.

А вы, наши друзья на Sports.ru, нас сильно не критикуйте. С наступающим Новым годом и всего вам самого хорошего!» – сказал главный тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ» и комментатор.