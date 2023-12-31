Василий Маврин: «Предновогодняя ночь – это возможность загадать желания. Желаю, чтобы у вас в жизни все получалось»

Василий Маврин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Ребятушки, я, и футбольный клуб « » поздравляют вас с тем, что этот год закончился. Он был у всех разный: у кого-то удачный, у кого-то не очень. У кого-то были яркие событие, у кого-го год прошел ровно.

Но предновогодняя пора и предновогодняя ночь – это возможность загадать желания на будущий год. Я от себя и от лица нашей команды желаю вам в следующем году крепкого здоровья.

Наращивайте готовность на пути к возможностям, развивайтесь всесторонне. Желаю, чтобы у вас в жизни все получалось. Мы вас любим, спасибо, что следите за нашей командой», – сказал хавбек «Титана» и лучший медиафутболист 2023 года в России.