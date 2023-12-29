«Нам удалось показать на ТВ, что такое реальный медиафутбол. Была рубка с ножом в зубах». Кортава о матче сборных ФНЛ и МФЛ

Дмитрий Кортава назвал «рубкой с ножом в зубах» матч сборных МФЛ и ФНЛ.

«Нам удалось показать на ТВ, что такое реальный медиафутбол. Я считаю, что 2Drots и «Динамо» провели достаточно стерильный товарищеский матч, в котором одна из команд просто готовилась к сезону, играла аккуратно, без травм.

В матче сборных ФНЛ и МФЛ было реальное противостояние, одни хотели обыграть других, доказать, что они хорошие футболисты.

Была реальная рубка с ножом в зубах, были стычки, выбегания, празднования, чистое время, красный мяч – все, чем славится медиафутбол», – сказал технический директор Winline Медиалиги.

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