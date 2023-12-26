Константин Генич: «Скоропуп вполне может стать звездой 2Drots. Он не слабее Слона или Манны»

Константин Генич считает, что Скоропуп может стать звездой 2Drots.

«Станет ли Скоропуп звездой 2Drots? А почему нет? Мне кажется, что он точно не слабее, чем Манна или Слон.

Я говорю это как тренер, который с ним работал. У Илюхи – безграничный талант. Просто лень и не всегда высокий уровень дисциплины не помогают ему быть максимально стабильным на этом уровне.

Он совсем еще молодой. У него есть потрясающие качества: видение поля, смелость, может сам решить эпизод, футбольные ноги и голова. Он вполне может стать звездой», – сказал комментатор и тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ».

2Drots презентовали Скоропупа в стиле «Слова пацана»: «Запомни, ты теперь в 2D, а кругом – враги»