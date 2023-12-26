Константин Генич: «Скоропуп вполне может стать звездой 2Drots. Он не слабее Слона или Манны»

Теги Константин Генич «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Матч ТВ «Манна» Станислав Манаев «Скоропуп» Илья Скоропупов Медиафутбол

Константин Генич считает, что Скоропуп может стать звездой 2Drots.

«Станет ли Скоропуп звездой 2Drots? А почему нет? Мне кажется, что он точно не слабее, чем Манна или Слон.

Я говорю это как тренер, который с ним работал. У Илюхи – безграничный талант. Просто лень и не всегда высокий уровень дисциплины не помогают ему быть максимально стабильным на этом уровне.

Он совсем еще молодой. У него есть потрясающие качества: видение поля, смелость, может сам решить эпизод, футбольные ноги и голова. Он вполне может стать звездой», – сказал комментатор и тренер медиафутбольной команды «Матч ТВ».

2Drots презентовали Скоропупа в стиле «Слова пацана»: «Запомни, ты теперь в 2D, а кругом – враги»

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