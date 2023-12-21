Райзен назвал Капитанова «легендой доты». Арсений ответил: «Это обида? Вроде мы не сошлись по условиям и на этом разошлись»

Арсений Капитанов ответил на пост Райзена о трансфере полузащитника в FC Bus.

Сегодня FC Bus подтвердил переход бывшего полузащитника «Броуков».

«Капитанов – абсолютная легенда доты. Человек хотел больше денег, в итоге ушел туда, где будет получать меньше, где стабильности нет. Единственное, что есть в FC Bus, – отсутствие конкуренции на его позиции. Бег от сложностей рано или поздно приведет в тупик», – написал руководитель «БроукБойз».

«Я просто не понимаю чего-то. Это обида? Вроде мы не сошлись по условиям и на этом разошлись. Мне кажется, что как минимум не стоит рисковать учебой ради той суммы, за которую я бегал в «Броуках».

Плюс у вас есть человек с похожей историей, как у меня. Он получил повреждение, молодой, играет за символическую сумму и после сезона МФЛ-3 и МКС поменял место учебы из-за несданной сессии.

У меня есть желание играть в футбол. Есть заряд и мотивация помогать команде в достижении результата. А сколько бы денег ты ни заплатил игроку МФЛ, он лучше все равно не станет играть», – ответил Райзену Капитанов.