«Уже есть хейт от россиян: «Зачем эти темнокожие?» Мы хотим создать историю, что Россия и Африка – друзья и партнеры. Непомнящий обещал помогать». Основатель AFRUS о миссии клуба

Основатель AFRUS Андрей Арт рассказал о хейте к медиафутбольной команде.

– Мы хотим объединить африканцев с лучшими русскими ребятами. В процентном соотношении 70% на 30% или 80% на 20%. Так мы хотим показать многогранность африканского континента в совокупности с нашими русскими ребятами.

Но русские – это тоже общее понятие. В команду могут попасть белорусы, татары, кавказцы.

С этой идеей меня, как говорит Валерий Кузьмич Непомнящий, ведет судьба. Сначала мне приснились очертания будущей команды.

– Есть ли у проекта дипломатическая миссия?

– Мы бы не хотели уходить в политику. Хочется сосредоточиться на чем-то социальном. Через ролики мы будем знакомить с африканцами: покажем, как они коммуницируют, как вливаются в русское комьюнити. Ребята расскажут о жизни на родине.

Россия и Африка могут коммуницировать в спорте, как показали недавние товарищеские матчи. Мы хотим создать историю, которая покажет, что Россия и Африка – друзья и партнеры.

– Ролики в ютубе часто наполнены юмором. Как не перейти грань в шутках с темнокожими парнями?

– Мы новенькие в этом деле, но уже столкнулись с хейтом от россиян: «Зачем эти темнокожие?» «Зачем эти африканцы?» «Опять там они!»

На первой тренировке я увидел, что ребята немного замкнуты. Я постарался настроить коммуникацию, спросил насколько для них обидны некоторые слова. Но никто толком не признался. Между собой они употребляют все знакомые нам термины и не обламываются. В контенте мы будем соблюдать грань.

– Как вы привлекли Валерия Непомнящего?

– Валерий Кузьмич – легендарный человек, встреча с ним мотивировала меня. Он откликнулся на нашу просьбу пообщаться и приехал к нам в офис. Он в блестящей физической форме и был одним из немногих, кто с бровки отстоял все четыре игры. Новости о нашей команде разлетелись во многом из-за Непомнящего.

Он уже многое мне посоветовал, направил на верный путь и пообещал, что будет помогать, чем сможет. То, как он говорит, – это мед для ушей. Но я понимаю, что в его возрасте полностью погрузиться в команду сложно. А если мы зайдем в , то быть тренером на пол руки – неправильно. Это сам Валерий Кузьмич сказал, – отметил руководитель команды в интервью Sports.ru.

AFRUS – медиафутбольная команда, собранная из африканцев и созданная при поддержке информационного агентства «Африканская инициатива».

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