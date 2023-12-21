«Уже есть хейт от россиян: «Зачем эти темнокожие?» Мы хотим создать историю, что Россия и Африка – друзья и партнеры. Непомнящий обещал помогать». Основатель AFRUS о миссии клуба

Теги Валерий Непомнящий Winline Медиалига AFRUS Медиафутбол

Основатель AFRUS Андрей Арт рассказал о хейте к медиафутбольной команде.

– Мы хотим объединить африканцев с лучшими русскими ребятами. В процентном соотношении 70% на 30% или 80% на 20%. Так мы хотим показать многогранность африканского континента в совокупности с нашими русскими ребятами.  

Но русские – это тоже общее понятие. В команду могут попасть белорусы, татары, кавказцы. 

С этой идеей меня, как говорит Валерий Кузьмич Непомнящий, ведет судьба. Сначала мне приснились очертания будущей команды.

– Есть ли у проекта дипломатическая миссия?

– Мы бы не хотели уходить в политику. Хочется сосредоточиться на чем-то социальном. Через ролики мы будем знакомить с африканцами: покажем, как они коммуницируют, как вливаются в русское комьюнити. Ребята расскажут о жизни на родине.

Россия и Африка могут коммуницировать в спорте, как показали недавние товарищеские матчи. Мы хотим создать историю, которая покажет, что Россия и Африка – друзья и партнеры.

– Ролики в ютубе часто наполнены юмором. Как не перейти грань в шутках с темнокожими парнями?

– Мы новенькие в этом деле, но уже столкнулись с хейтом от россиян: «Зачем эти темнокожие?» «Зачем эти африканцы?» «Опять там они!» 

На первой тренировке я увидел, что ребята немного замкнуты. Я постарался настроить коммуникацию, спросил насколько для них обидны некоторые слова. Но никто толком не признался. Между собой они употребляют все знакомые нам термины и не обламываются. В контенте мы будем соблюдать грань.

– Как вы привлекли Валерия Непомнящего?

– Валерий Кузьмич – легендарный человек, встреча с ним мотивировала меня. Он откликнулся на нашу просьбу пообщаться и приехал к нам в офис. Он в блестящей физической форме и был одним из немногих, кто с бровки отстоял все четыре игры. Новости о нашей команде разлетелись во многом из-за Непомнящего. 

Он уже многое мне посоветовал, направил на верный путь и пообещал, что будет помогать, чем сможет. То, как он говорит, – это мед для ушей. Но я понимаю, что в его возрасте полностью погрузиться в команду сложно. А если мы зайдем в Медиалигу, то быть тренером на пол руки – неправильно. Это сам Валерий Кузьмич сказал, – отметил руководитель команды в интервью Sports.ru.

AFRUS – медиафутбольная команда, собранная из африканцев и созданная при поддержке информационного агентства «Африканская инициатива».

Команда африканцев рвется в Медиалигу. Им помогает Непомнящий, хотят пригласить Идову

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
>В процентном соотношении 80% на 20%

напоминает сборную франции
+4
-1
+3
На какие только ухищрения не идет спортс ради оплаченной медиалиги...
Всё, больше ни одного клика, ни одного комментария.
+4
-1
+3
Ответ Александр Александров
>В процентном соотношении 80% на 20% напоминает сборную франции
Там 90 на 10)
+4
-1
+3
Ответ SaH4r.
Куда уж без русского шовинизма))
а этот арт не шовинист по-твоему? какие-то соотношения 70/30, 80/20
напоминает сегрегацию
+2
0
+2
Ответ Alex1104
На какие только ухищрения не идет спортс ради оплаченной медиалиги... Всё, больше ни одного клика, ни одного комментария.
Хорошо хоть, что не в "главные новости" эту дичь суют😐
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий