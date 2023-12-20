«Пытался связаться с Идову, но пока безрезультатно». Основатель AFRUS о составе

Теги премьер-лига Россия Брайан Идову Winline Медиалига Медиафутбол

Руководитель AFRUS Андрей Арт рассказал о принципах формирования команды.

– Представителей каких стран Африки вы пригласите?

– Мы хотим показать, что в разных уголках Африки есть талантливые футболисты. Очень много камерунцев и нигерийцев, но мы стараемся расширять географию. Уже есть ребята из Мали, будет парочка из Мадагаскара. 

Пока мы опираемся на африканцев, которые уже живут в России. Я помню нашу первую тренировку. Для меня было очень ценно, что ребята поверили в проект и приехали на занятие из разных уголков Москвы. И это в характерную для начала декабря погоду. 

– Пригласите кого-то из африканцев, игравших в РПЛ?

– Я пытался связаться с Брайаном Идову, но пока безрезультатно. В РПЛ играло много африканцев, но где они сейчас, насколько заняты? Мы составим список и будем искать контакты. 

В целом, я получил колоссальный отклик от африканского комьюнити. Это придает сил продолжать, – рассказал руководитель FC AFRUS в интервью Sports.ru.

AFRUS – медиафутбольная команда, собранная из африканцев, созданная при поддержке информационного агентства «Африканская инициатива».

Команда африканцев рвется в Медиалигу. Им помогает Непомнящий, хотят пригласить Идову

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